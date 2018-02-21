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الأربعاء، 21 فبراير 2018 10:09 م
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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 5 أطفال من مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة

الأربعاء، 21 فبراير 2018 06:30 م
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 5 أطفال من مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة قوات الاحتلال الإسرائيلى




أ ش أ
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى مساء اليوم الأربعاء خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين (13-15 عاما)، من مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة.

وقال شهود عيان أن قوات الاحتلال اختطفت الأطفال الخمسة خلال انسحابها من المخيم باتجاه الحاجز العسكرى.


وكانت قوة كبيرة من جنود وآليات الاحتلال اقتحمت اليوم مخيم شعفاط من جهة الحاجز العسكرى القريب من مدخل المخيم، وتصدى لها أبناء المخيم بالحجارة والزجاجات الفارغة بينما استخدمت قوات الاحتلال القوة المفرطة بحق أطفال وفتيان المخيم وأطلقت عشرات القنابل الصوتية والغازية السامة والأعيرة النارية.
 

 


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