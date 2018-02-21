"الإندبندنت": الصين تقدم مكافآت لمن يبلغ عن حفلات التعرى فى الجنازات

"الإندبندنت": الصين تقدم مكافآت لمن يبلغ عن حفلات التعرى فى الجنازاتالأربعاء، 21 فبراير 2018 05:58 م
فتاة تعرى بجنازة فى الصين
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن الصين شنت حملة جديدة على راقصات التعرى فى الجنازات، واللواتى يتم استخدامهن لزيادة عدد المشيعين.
وقالت وزارة الثقافة، إنها تستهدف "العروض الفاحشة والإباحية" فى الجنازات وحفلات الزفاف، وتأتى جهود السلطات الصينية عقب تقارير فى صحيفة "جلوبال تايمز"، التى تديرها الدولة حول حضور راقصات عدد من الجنازات وسط رفض الحضور.
وأقامت وزارة الثقافة خطوطا ساخنة لتقديم مكافآت نقدية لمن يبلغ عن "اساءات فى الجنازات" فى 19 مدينة فى مقاطعات خنان وانهوى وجيانغسو وخبى،
وتعتقد بعض المجتمعات الريفية فى الصين أن الاستعانة بالراقصات يمكن أن تزيد من حضور الجنازات، كوسيلة لتكريم المتوفى.
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