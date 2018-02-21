"الإعلام الفلسطينية": خطاب الرئيس عباس أمام مجلس الأمن وثيقة للحرية والدولة





(أ ش أ)

قالت وزارة الإعلام الفلسطينية إن خطاب رئيس دولة فلسطين محمود عباس أمام مجلس الأمن الدولى هو وثيقة لحرية شعبنا، وتصميم على إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس .

وأكدت الوزارة، فى بيان، أن لغة الخطاب أثبتت الاقتدار السياسي، والتمسك بالحقوق المشروعة، وقطعت كل قول خطب، ووضعت العالم أمام مسؤولياته.

ورأت فى المبادرة التى طرحها الرئيس حماية لمشروعنا الوطني، فى ظل حكومة احتلال مصابة "بجنون العنصرية، ودعم أمريكى أعمى لإسرائيل"، يتنكر للقانون الدولى وإجماع العالم على حقوقنا.