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حتى نوفمبر الماضى..

الإحصاء: 100.7 مليون مستخدم للمحمول.. و200 ألف زيادة فى مشتركى "الأرضى"

الأربعاء، 21 فبراير 2018 02:10 م
الإحصاء: 100.7 مليون مستخدم للمحمول.. و200 ألف زيادة فى مشتركى "الأرضى" هاتف محمول




كتبت هبة حسام
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كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى تقرير صادر اليوم الأربعاء، عن وصول عدد مشتركى خدمات الهاتف المحمول لـ100.7 مليون حتى نوفمبر الماضى، بينما سجل عدد مشتركى الهاتف الأرضى "الثابت" 6.7 مليون، بزيادة 200 ألف اشتراك عن نوفمبر 2016.

 

هاتف محمول

هاتف محمول

 

 

هاتف أرضى

هاتف أرضى

 

وبحسب التقرير الإحصائى الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، بلغ عدد مستخدمى الإنترنت حتى الشهر المشار إليه من العام الماضى "نوفمبر 2017"، نحو 26.6 مليون مستخدم عن طريق التليفون المحمول، مقابل 28.7 مليون مستخدم فى نوفمبر 2016، و3.4 مليون مستخدم عن طريق "يو إس بى" مقابل 3.3 مليون فى نوفمبر 2016.

 

 

 


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