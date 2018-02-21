الأمن اللبنانى يلقى القبض على سورى لانتمائه لتنظيم إرهابى

الأمن اللبنانى يلقى القبض على سورى لانتمائه لتنظيم إرهابىالأربعاء، 21 فبراير 2018 10:12 م
الامن اللبنانى
(أ ش أ)
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القت المديرية العامة للأمن العام فى لبنان القبض على شخص سورى لإنتمائه إلى تنظيم إرهابى وتواصله مع إرهابيين.
وذكر بيان صادر عن الأمن العام اللبنان اليوم ، انه بالتحقيق مع الشخص اسورى إعترف بما نسب اليه وبأنه تعرف على امرأة من جنسية اجنبية وصارا يتبادلان القنوات التابعة لتنظيم "داعش" الارهابى حيث نجحت الاخيرة بتجنيده لصالح التنظيم المذكور وأقنعته بفكره وصارت تحثه على الجهاد من خلال تنفيذ عملية امنية بالداخل اللبنانى إلى ان أقنعته بذلك وربطته بأحد المسؤولين الأمنيين فى تنظيم "داعش" الارهابي".
وأضاف البيان أنه بعد انتهاء التحقيق مع المتهم أحيل إلى القضاء المختص والعمل جار للقبض على باقى الأشخاص المتورطين.
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