video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 فبراير 2018 05:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الأعلى للجامعات" يعقد جلسته الاعتيادية بجامعة المنيا السبت المقبل

الأربعاء، 21 فبراير 2018 04:00 ص
"الأعلى للجامعات" يعقد جلسته الاعتيادية بجامعة المنيا السبت المقبل المجلس الأعلى للجامعات


كتب وائل ربيعى
إضافة تعليق

يعقد المجلس الأعلى للجامعات جلسته الدورية، يوم السبت المقبل، بجامعة المنيا، على هامش أسبوع متحدى الإعاقة الذى تنظمه الجامعة، بمشاركة أكثر من 2000 طالب من ذوى الاحتياجات الخاصة.

ومن المقرر أن يناقش المجلس الأعلى للجامعات، فى اجتماعه، عددا من الموضوعات الدورية إضافة إلى متابعة الأنشطة الطلابية بالجامعات، وكذلك فعاليات أسبوع متحدى الإعاقة، الذى تعقده جامعة المنيا، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورؤساء الجامعات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة بنى سويف تنتهي من تنفيذ ضوابط الأعلى للجامعات لبدء التعليم الإلكتروني

"التعليم": ننسق مع "الأعلى للجامعات" لإنهاء مشكلة طلاب مدارس المتفوقين

الاعلى للجامعات

التعليم العالى

جامعة المنيا



لا تفوتك
جميلة بوحيرد من أسوان: أعشق تراب مصر والشعب المصرى والجزائرى نسيج واحد

جميلة بوحيرد من أسوان: أعشق تراب مصر والشعب المصرى والجزائرى نسيج واحد

وزير الصحة لـ"ON E": مصر أرخص دولة فى أسعار الدواء.. ولا توجد زيادات جديدة

وزير الصحة لـ"ON E": مصر أرخص دولة فى أسعار الدواء.. ولا توجد زيادات جديدة

الأهلى يُجهز 4 بدائل تحسباً لرحيل عبد الله السعيد.. الأحمر يتعاقد مع محمد فخرى.. عبد الحفيظ يعلن عودة ناصر ماهر.. البدرى مُعجب بـ"أفشة إنبي" وتجديد مفاوضات ضم كيجان دوللى

الأهلى يُجهز 4 بدائل تحسباً لرحيل عبد الله السعيد.. الأحمر يتعاقد مع محمد فخرى.. عبد الحفيظ يعلن عودة ناصر ماهر.. البدرى مُعجب بـ"أفشة إنبي" وتجديد مفاوضات ضم كيجان دوللى

بيل جيتس عكس كل الناس.. ثانى أغنى رجل فى العالم يدفع ضرائب بقيمة 10 مليارات دولار ويرغب فى دفع المزيد.. مؤسس مايكروسوفت يطالب الحكومة الأمريكية بفرض ضرائب ضخمة على أثرياء المجتمع لصالح الطبقة المتوسطة والعامة

بيل جيتس عكس كل الناس.. ثانى أغنى رجل فى العالم يدفع ضرائب بقيمة 10 مليارات دولار ويرغب فى دفع المزيد.. مؤسس مايكروسوفت يطالب الحكومة الأمريكية بفرض ضرائب ضخمة على أثرياء المجتمع لصالح الطبقة المتوسطة والعامة

أسباب الانزلاق الغضروفى وطرق الوقاية

أسباب الانزلاق الغضروفى وطرق الوقاية

ميزة جديدة بجوجل كروم عبر هواتف أندرويد لتقليل حجم عناوين URL

ميزة جديدة بجوجل كروم عبر هواتف أندرويد لتقليل حجم عناوين URL

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة