"الأعلى للجامعات" يعقد جلسته الاعتيادية بجامعة المنيا السبت المقبل





كتب وائل ربيعى

يعقد المجلس الأعلى للجامعات جلسته الدورية، يوم السبت المقبل، بجامعة المنيا، على هامش أسبوع متحدى الإعاقة الذى تنظمه الجامعة، بمشاركة أكثر من 2000 طالب من ذوى الاحتياجات الخاصة.

ومن المقرر أن يناقش المجلس الأعلى للجامعات، فى اجتماعه، عددا من الموضوعات الدورية إضافة إلى متابعة الأنشطة الطلابية بالجامعات، وكذلك فعاليات أسبوع متحدى الإعاقة، الذى تعقده جامعة المنيا، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورؤساء الجامعات.