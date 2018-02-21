"الأعلى للجامعات" يعقد جلسته الاعتيادية بجامعة المنيا السبت المقبل

"الأعلى للجامعات" يعقد جلسته الاعتيادية بجامعة المنيا السبت المقبلالأربعاء، 21 فبراير 2018 04:00 ص
المجلس الأعلى للجامعات
كتب وائل ربيعى
إضافة تعليق
يعقد المجلس الأعلى للجامعات جلسته الدورية، يوم السبت المقبل، بجامعة المنيا، على هامش أسبوع متحدى الإعاقة الذى تنظمه الجامعة، بمشاركة أكثر من 2000 طالب من ذوى الاحتياجات الخاصة.
ومن المقرر أن يناقش المجلس الأعلى للجامعات، فى اجتماعه، عددا من الموضوعات الدورية إضافة إلى متابعة الأنشطة الطلابية بالجامعات، وكذلك فعاليات أسبوع متحدى الإعاقة، الذى تعقده جامعة المنيا، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورؤساء الجامعات.
إضافة تعليق
الأهلى يُجهز 4 بدائل تحسباً لرحيل عبد الله السعيد.. الأحمر يتعاقد مع محمد فخرى.. عبد الحفيظ يعلن عودة ناصر ماهر.. البدرى مُعجب بـ"أفشة إنبي" وتجديد مفاوضات ضم كيجان دوللى
بيل جيتس عكس كل الناس.. ثانى أغنى رجل فى العالم يدفع ضرائب بقيمة 10 مليارات دولار ويرغب فى دفع المزيد.. مؤسس مايكروسوفت يطالب الحكومة الأمريكية بفرض ضرائب ضخمة على أثرياء المجتمع لصالح الطبقة المتوسطة والعامة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة