الأحد.. "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا لدعم السيسى بالزقازيق

الأحد.. "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا لدعم السيسى بالزقازيقالأربعاء، 21 فبراير 2018 06:36 م
جمعية كلنا معاك من أجل مصر- أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى
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أعلنت جمعية "كلنا معاك من أجل مصر" بالشرقية، عن تنظيم أول مؤتمرتها الشعبية، لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي فى الإنتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك يوم الأحد القادم الموافق 25 فبراير، بساحة مسجد أبوخليل السادسة مساءاً، لحث المواطنين على النزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات المقرر إجراؤها أيام 26 و27 و28 مارس المقبل.
قال أحمد الرشيدى، منسق الحملة بالزقازيق، فى بيانا للحملة، إنه يشارك بالمؤتمر عدد كبير من قيادات ورموز المجتمع وأعضاء مجلس النواب والإعلاميين.
وأوضح أن المؤتمر يتضمن عرض إنجازات الرئيس خلال الفترة الرئاسية الأولى، وشرح التحديات والتهديدات التى واجهت الدولة المصرية .
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