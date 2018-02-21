video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 فبراير 2018 09:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الأحد.. "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا لدعم السيسى بالزقازيق

الأربعاء، 21 فبراير 2018 06:36 م
الأحد.. "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا لدعم السيسى بالزقازيق جمعية كلنا معاك من أجل مصر- أرشيفية




الشرقية - إيمان مهنى
إضافة تعليق

أعلنت جمعية "كلنا معاك من أجل مصر" بالشرقية، عن تنظيم أول مؤتمرتها الشعبية، لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي فى الإنتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك  يوم الأحد القادم الموافق 25 فبراير، بساحة مسجد أبوخليل السادسة مساءاً، لحث المواطنين على النزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات المقرر إجراؤها أيام 26 و27 و28 مارس المقبل.

قال أحمد الرشيدى، منسق الحملة بالزقازيق، فى بيانا للحملة، إنه يشارك بالمؤتمر عدد كبير من قيادات ورموز المجتمع وأعضاء مجلس النواب والإعلاميين.

وأوضح أن المؤتمر يتضمن عرض إنجازات الرئيس خلال الفترة الرئاسية الأولى، وشرح التحديات والتهديدات التى واجهت الدولة المصرية .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الخارجية": مساع مصرية لإيجاد مخرج للوضع الإنسانى المتأزم بالغوطة الشرقية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

انتخابات الرئاسة



لا تفوتك
فيديو.. القوات المسلحة: مقتل 4 عناصر تكفيرية شديدى الخطورة فى العملية سيناء 2018

فيديو.. القوات المسلحة: مقتل 4 عناصر تكفيرية شديدى الخطورة فى العملية سيناء 2018

الكهرباء: بدء إنشاء محطتى محولات نجع حمادى وقنا الأسبوع المقبل

الكهرباء: بدء إنشاء محطتى محولات نجع حمادى وقنا الأسبوع المقبل

قانون الجريمة الإلكترونية على الأبواب.. مجلس الدولة يراجع مشروع القانون وإحالته لمجلس النواب خلال 15 يوما لمواجهة كتائب التحريض على الإرهاب.. وتهديدات بحجب أكثر من 3 آلاف موقع و الإعدام لمثيرى الفتن مع إقراره

قانون الجريمة الإلكترونية على الأبواب.. مجلس الدولة يراجع مشروع القانون وإحالته لمجلس النواب خلال 15 يوما لمواجهة كتائب التحريض على الإرهاب.. وتهديدات بحجب أكثر من 3 آلاف موقع و الإعدام لمثيرى الفتن مع إقراره

4 فوارق بين "زمالك" إيهاب جلال ونيبوشا.. تحسن التنظيم الدفاعى بشكل ملحوظ.. زيادة الفاعلية الهجومية على المرمى.. تعديل طريقة اللعب للأفضل.. لم شمل اللاعبين وإنهاء الأزمات الداخلية

4 فوارق بين "زمالك" إيهاب جلال ونيبوشا.. تحسن التنظيم الدفاعى بشكل ملحوظ.. زيادة الفاعلية الهجومية على المرمى.. تعديل طريقة اللعب للأفضل.. لم شمل اللاعبين وإنهاء الأزمات الداخلية

لو سنة أولى ميكب.. 10 أدوات مكياج لازم يكونوا فى شنطتك

لو سنة أولى ميكب.. 10 أدوات مكياج لازم يكونوا فى شنطتك

تحويل 155 ألف جنيه لمدافع الأهلى فى ألمانيا.. اعرف التفاصيل

تحويل 155 ألف جنيه لمدافع الأهلى فى ألمانيا.. اعرف التفاصيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة