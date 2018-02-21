اضبط مخالفة.. صهاريج مياه محى الدين ببنى سويف مقلب للقمامة والحيوانات النافقة





بنى سويف :هانى فتحى

يعانى سكان منطقة شادر محى الدين التابعة للوحدة المحلية لتزمنت الشرقية بمركز بنى سويف، من انتشار الروائح الكريهة والحشرات الناجمة عن القمامة المنتشرة داخل صهاريج المياه القديمة الموجودة بالمنطقة.

وأكد أهالى المنطقة أن المبنى تحول إلى مقلب للقمامة وخاصة من أصحاب باكيات الخضراوات الموجودة فى الشادر إضافة إلى تواجد كثيف للحيوانات النافقة التى يقوم الأهالى بإلقائها داخل المبنى.

وقال أشرف محمد أحد أهالى المنطقة، إن المبنى متواجد به أحد الصهاريج القديمة الخاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى وغير المستخدمة، إلا أن المبنى غير مستغل وتم تركه بدون حراسة أو أبواب مغلقة.

وأضاف أشرف محمد أن هناك مياه جوفية بدأت تنتشر داخل المكان مما يهدد بحدوث كارثة نظراً لقيام الاطفال من سكان المنطقة باللهو داخل المكان والذى يهدد حياتهم بالخطر.



صهاريج منطقة محى الدين