استكمال سماع الشهود فى محاكمة 45 متهما بخلية "تفجير أبراج الضغط العالى"الأربعاء، 21 فبراير 2018 04:00 ص
تفجير أبراج الضغط العالى - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
إضافة تعليق
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الأربعاء، سماع الشهود فى محاكمة 45 متهما من بينهم 10 هروب، فى جلسة محاكمتهم فى القضية 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بـ "خلية تفجيرأبراج الضغط العالي".
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات ارهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.
إضافة تعليق
الأهلى يُجهز 4 بدائل تحسباً لرحيل عبد الله السعيد.. الأحمر يتعاقد مع محمد فخرى.. عبد الحفيظ يعلن عودة ناصر ماهر.. البدرى مُعجب بـ"أفشة إنبي" وتجديد مفاوضات ضم كيجان دوللى
بيل جيتس عكس كل الناس.. ثانى أغنى رجل فى العالم يدفع ضرائب بقيمة 10 مليارات دولار ويرغب فى دفع المزيد.. مؤسس مايكروسوفت يطالب الحكومة الأمريكية بفرض ضرائب ضخمة على أثرياء المجتمع لصالح الطبقة المتوسطة والعامة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة