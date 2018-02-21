اتحاد الجمعيات يطلق مبادرة "انزل شارك مصر الأهم" للتوعية بالانتخابات

اتحاد الجمعيات يطلق مبادرة "انزل شارك مصر الأهم" للتوعية بالانتخاباتالأربعاء، 21 فبراير 2018 01:29 ص
الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية
كتب مدحت وهبة
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أعلن الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عن إطلاق مبادرة اليوم الأربعاء تحت عنوان " انزل شارك مصر الأهم "لحث المواطنبن على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وذلك بالتعاون مع اتحاد النقابات المهنية والمجلس القومي للمرأة واتحاد مراكز الشباب والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للمرأة.
وأضاف الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية فى تصريحات اليوم ، انه سيتم عقد مؤتمرات جماهيرية خلال الأيام المقبلة بالمحافظات ،لحثالمواطنين والشباب للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة ،وأن أولى هذه المؤتمرات سيتم عقدها فى المنصورة يوم السبت المقبل على ان يتم بعد ذلك عقد مؤتمر فى محافظة الوادىالجديد ثم فى باقى المحافظات .
وأضاف الدكتور طلعت عبد القوى أن المبادرة تهدف الى توعية المجمتع باهمية المشاركة فى الانتخاب الرئاسية واختيار المواطنين من يمثلهم.
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