اتحاد الجمعيات الأهلية: مبادرة "انزل شارك مصر الأهم" للرد على الشائعات





كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أنه بمناسبة اقتراب الانتخابات الرئاسية والحرص على ضرورة مشاركة المواطنين فى هذه الانتخابات والتصدى لمحاولات قوى الشر، التى تحاول التشكيك فى الإنجازات التى تحققت فى الفترة الماضية ولا ينكرها إلا كل جاحد تم إطلاق مبادرة "انزل شارك مصر الأهم" حيث يتم من خلال المبادرة إلقاء الضوء على الانجازات التى تحققت وبالوثائق وأيضا الرد على الشائعات والأكاذيب التى تريد النيل من ثقة المواطنين فى قيادتهم والدعوة إلى أهمية المشاركة فى العملية الانتخابية ولإعلان أمام العالم بأن مصر تقف على قلب رجل واحد من أجل بناء مصر الحديثة.

وأضاف الدكتور طلعت عبد القوى خلال إطلاق المبادرة اليوم أن الهدف الرئيسى للمبادرة هو رفع الوعى بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية ،وكذلك التوعية والتعريف بالانجازات التى تحققت على أرض الواقع وبالأدلة والمستندات ،اضافة الى الرد على الشائعات التى تريد النيل من سلامة وأمن مصر وذلك بالمشاركة مع كل من المجلس القومى للمرأة واتحاد النقابات المهنية والاتحاد التعاونى والمجلس القومى لذوى الإعاقة واتحاد مراكز شباب المدن ،واتحاد مراكز شباب القرى.

أوضح الدكتور طلعت عبد القوى أنه فى مجال رفع الوعى بضرورة المشاركة انه سيتم عقد مؤتمرات موسعة بجميع محافظات مصر ويحاضر فيها المتخصصين فى كافة المجالات كما سيتم إلقاء الضوء على كافة الانجازات التى تحققت وتوضح صورة الوضع الحالى الذى تمر به مصر والمنطقة اضافة الى أنه سيتم عقد لقاءات توعية مع فئات المجتمع "المرأة – الشباب – العمال – الفلاحين – المهنيين- ذوى الإعاقة – الجمعيات الأهلية".

وفى مجال الحشد للمشاركة فى الانتخابات سيتم تشكيل مجموعات عمل قاعدية على مستوى القرية والحى والمدينة والمحافظة وستقوم تقوم كل مجموعة بالعمل داخل محيط الوحدة القاعدية لتشجيع وتوعية المواطنين بضرورة المشاركة وتشارك المجموعات فى جميع خطوات العملية الانتخابية كما سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالاتحاد العام يضم ممثلين عن الشركاء لوضع الخطط والبرامج لتنفيذ المبادرة وتوفير الموارد الذاتية لتنفيذ المبادرة، إضافة إلى متابعة كافة الأنشطة والتقييم بصفة مستمرة، وأن مدة المبادرة من شهر فبراير حتى مارس المقبل.