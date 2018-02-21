إنفوجراف.. أيهما أقوى فى سباق التسلح "الجيش الأوروبى" أم الأمريكى؟





كتب محمد رضا

تدخل دول العالم فى سباق تسلح لضمان أمنها القومى وسلامة أراضيها فى حالة نشوب حرب فى أى لحظة، وتتسارع المنافسة على وجه الخصوص فى هذا الشأن بين الولايات المتحدة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبى، الأعضاء فى حلف شمال الأطلسى "الناتو".



مقارنة بين قوة الجيش الأوروبى ونظيره الأمريكى

وفى هذا الصدد، أعدت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، إنفوجراف للمقارنة بين قوة الجيش الأوروبى، والجيش الأمريكى، من حيث عدد الأفراد وتعدد الأسلحة المختلفة برًا وجوًا وبحرًا، وكذا الأسلحة النووية، ويتضح من واقع الأرقام أن الاتحاد الأوروبى حاز بالتوفق العدد، حيث بلغ عدد سكانه 743 مليون نسمة، وعدد أفراد الجيش 1.4 مليون نسمة، واحتياطى الجيش 1.7 مليون نسمة، وتقابله الولايات المتحدة، بتعداد سكانى يبلغ 324 مليون نسمة، وعدد أفراد الجيش 1.4 مليون نسمة، واحتياطى الجيش 1.1 مليون نسمة.



تفوق عددى لصالح الاتحاد الأوروبى فى مواجهة أمريكا

أما التسليح، فكان التفوق فيه أمريكى، حيث تمتلك الولايات المتحدة، 8848 دبابة، 41 ألف مركبة قتال مدرعة، 1934 مدفع ذاتى الدفع، 1300 قطعة مدفعية، 1331 نظام صواريخ متعدد، 13444 طائرة مقاتلة، والمقاتلة الأبرز فهى من طراز "اف 16 فالكون"، فيما يأتى تسليح الاتحاد الأوروبى، كالتالى، 6700 دبابة، 48971 مركبة قتال مدرعة، 2312 مدفع ذاتى الدفع، 3492 قطعة مدفعية، 1069 نظام صواريخ متعدد، 6751 طائرة مقاتلة، والمقاتلة الأبرز فهى من طراز "تايفون".



سباق التسلح يصب فى مصلحة الولايات المتحدة

وفيما يتعلق بالقوات البحرية والرؤوس النووية، فتمتلك الولايات المتحدة، 6800 رأس نووية، 75 غواصة، 6 فرقاطات، 62 مدمرة، 11 كاسحة ألغام، 13 زورق دورية، 19 حاملة طائرات، أما الاتحاد الأوروبى ففى ترسانته 525 رأس نووية، 61 غواصة، 102 فرقاطة، 21 مدمرة، 39 زورق كورفيت، 167 كاسحة ألغام، 210 زورق دورية، 8 حاملات طائرات.



منافسة على امتلاك الرؤوس النووية بين أوروبا وأمريكا

وبرصد الأرقام المتعلقة بأنظمة التسليح المتمثلة فى دبابة قتال رئيسية "بر"، آلية قتالية للمشاة "بر"، مدافع هاوتزر عيار 152 و155 ملم "بر"، طائرة مقاتلة "جو"، مروحية مقاتلة "جو"، صواريخ مضادة للسفن "جو"، صواريخ جو جو "جو"، مدمرة/فرقاطة "بحر"، طوربيد "بحر"، غواصة تقليدية "بحر"، غواصة نووية "بحر"، نجد أن أوروبا تمتلك 5 أضعاف ما تمتلكه الولايات المتحدة، وهو ما يقدر بـ30 نقطة للقوات الأمريكية، فى مقابل 178 نقطة لصالح القوات الأوروبية.



تفوق أوروبى فى أنظمة التسلح على أمريكا