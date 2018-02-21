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إعصار "جيتا" يتسبب فى انهيارات طينية وانقطاع الكهرباء بنيوزيلندا

الأربعاء، 21 فبراير 2018 08:02 ص
إعصار "جيتا" يتسبب فى انهيارات طينية وانقطاع الكهرباء بنيوزيلندا انقطاع الكهرباء


(أ ش أ)
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تسبب الإعصار "جيتا" الذى ضرب نيوزيلندا قبل ساعات فى انهيارات طينية بعدة مناطق وانقطاع التيار الكهربائى عن آلاف المواطنين.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء أنه تم إجلاء عشرات الأشخاص من منازلهم للحفاظ على حياتهم ، مشيرة إلى أن مياه الفيضانات والانهيارات الأرضية تسببت فى إغلاق العديد من الطرق مما أدى إلى محاصرة مجموعة من السياح والمواطنين المحليين داخل منطقة "تاكاكا".

كانت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردير قد دعت المواطنين أمس (الثلاثاء) إلى توخى الحذر وتوقع اضطراب حركة السفر بسبب الإعصار "جيتا" الذى تبلغ سرعة الرياح المصاحبة له 150 كيلومترا فى الساعة.

وقد قام الجيش بنشر قواته فى بعض المناطق للمساعدة فى جهود الإنقاذ وتوفير احتياجات المواطنين من غذاء وعلاج كما تم إعلان حالة الطوارىء فى مدينة "كرايستشرش".


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انهيارات طينية

انقطاع الكهرباء

إعصار جيتا

نيوزيلندا



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