إصابة 14 شخصا فى انقلاب ميكروباص بطريق السويس – جنوب سيناء

إصابة 14 شخصا فى انقلاب ميكروباص بطريق السويس – جنوب سيناءالأربعاء، 21 فبراير 2018 03:49 م
انقلاب سيارة -ارشيفية
السويس- سيد نون
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أصيب 14شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق السويس – جنوب سيناء، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.
كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بتعرض سيارة ميكروباص للانقلاب بطريق السويس – جنوب سيناء.
وقال مصدر طبى، إن جميع المصابين تم نقلهم إلى مستشفى السويس العام ويتلقون العلاج بالمستشفى.
وأشار المصدر، إلى أنه لا توجد بين المصابين حالات خطرة تستدعى عمليات جراحية.
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