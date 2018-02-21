إصابة 14 شخصا فى انقلاب ميكروباص بطريق السويس – جنوب سيناء





السويس- سيد نون

أصيب 14شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق السويس – جنوب سيناء، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بتعرض سيارة ميكروباص للانقلاب بطريق السويس – جنوب سيناء.

وقال مصدر طبى، إن جميع المصابين تم نقلهم إلى مستشفى السويس العام ويتلقون العلاج بالمستشفى.

وأشار المصدر، إلى أنه لا توجد بين المصابين حالات خطرة تستدعى عمليات جراحية.