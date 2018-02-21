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إصابة شخص لسقوط جزء من سقف حجرة بكفر الشيخ

الأربعاء، 21 فبراير 2018 03:23 م
إصابة شخص لسقوط جزء من سقف حجرة بكفر الشيخ مستشفى كفر الشيخ العام


كفر الشيخ – محمد سليمان
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أصيب موظف بالمعاش، بجروح فى الرأس وكدمات فى القدم اليمنى، لسقوط جزء من سقف حجرة النوم بالعقار الذى يقطن فيه، وتم نقله لمستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.

 

كان اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارا من العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، تفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بسقوط جزء من سقف منزل بشارع الوفاء بدائرة قسم ثانى غرب مدينة كفر الشيخ.

 

انتقلت شرطة الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وقوة من مباحث قسم ثانى كفر الشيخ، ونائب رئيس مدينة كفر الشيخ، لمكان البلاغ، وتم عمل كوردون أمنى حول العقار، واتخاذ الإجراءات الوقائية.

 

وبالفحص والمعاينة وسؤال سكان العقار، تبين أن المنزل مكون من 3 طوابق، ويضم 6 شقق سكنية، ملكًا لورثة "حمدان سليمان فرج، وأن سقف غرفة النوم بالدور الثالث مؤجره لمحمد محمود إبراهيم 65 سنة موظف بالمعاش، سقطت مما أدى لإصابته بجروح وكدمات، وتم نقله لمستشفى كفر الشيخ العام، حيث تلقى العلاج اللازم.

 

وبسؤال المصاب أكد أن تساقط الأمطار المستمر كان سببا فى انهيار جزء من السقف، ولم يتهم أحد وبسؤال نجل صاحب المنزل أقر بمضمون ما سبق.

 

كما قامت الإدارة الهندسية بمجلس المدينة، وتم إخلاء المنزل من السكان دون المنقولات، لحين صدور قرار اللجنة، تم تعيين الحراسة اللازمة على المنزل، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 552 لسنة 2018 إدارى قسم ثانى كفر الشيخ، وجارى اخطار النيابة العامة.


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