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إصابة شاب فى رأسه برصاص الاحتلال بالقدس وآخر فى قدمه بنابلس

الأربعاء، 21 فبراير 2018 04:30 ص
إصابة شاب فى رأسه برصاص الاحتلال بالقدس وآخر فى قدمه بنابلس قوات الاحتلال - أرشيفية


(أ ش أ)
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أصيب مساء أمس الثلاثاء شاب مقدسى بعيار مطاطى فى رأسه، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى قرية العيسوية فى القدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن الشاب المصاب كان يقف أمام مطعمه أثناء اندلاع المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وفى نابلس شمال الضفة الغربية، أصيب شاب بالرصاص المطاطى بالقدم فى المواجهات على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس، حيث تجمهر الشبان للتصدى للمستوطنين الذى يحاولون اقتحام البلدة.

واحتشد عشرات المستوطنين، مساء الثلاثاء، على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس، وذلك بعد أن قامت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم، بإزالة بؤرة (ابيتار) الاستيطانية التى أقامها مستوطنون بداية الشهر الجارى على جبل صبيح فى المنطقة الجنوبية من البلدة.

وفى بيت لحم جنوب الضفة الغربية اندلعت الليلة، مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلى فى بلدة الخضر.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بشكل استفزازي، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان فى الشارع الرئيس القدس- الخليل قرب منطقة البوابة- حيث استهدف الشبان قوات الاحتلال بزجاجة حارقة، وفى أريحا، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عين السلطان.


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