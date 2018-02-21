إخلاء سبيل العميد السابق لكلية الفنون التطبيقية ببنها بكفالة مالية





القليوبية نيفين طه

أمرت نيابة قسم ثان بنها بإخلاء سبيل العميد السابق لكلية الفنون التطبيقية بكفالة 5 آلاف جنيه فى قضية خطف رئيس الجامعة.

كانت مقاطع صوتية انتشرت داخل جامعة بنها، تجمع بين زين سرحان مدير الأمن الإداري الأسبق والمعروف إعلاميًا بـ«عنتيل بنها» وبين عميد كلية الفنون التطبيقية السابق الدكتور ياسر سهيل، والذي تمت إقالته من الجامعة على إثر اتهامه بالفساد المالى والإدارى وتضمنت المقاطع اتفاق الاثنين على خطف الدكتور السيد القاضي رئيس الجامعة وتجريده من ملابسه وتصويره عاريًا وتهديده وإرغامه على توقيع أوراق ومستندات كرهًا عنه كى يرغماه على إعادتهم للعمل مرة أخرى الأمر الذي دفع رئيس الجامعه للتقدم ببلاغ للنيابة العامة اتهم فيه عميد الفنون التطبيقية بالتخطيط لخطفه وإرغامه علي توقيع إيصالات أمانة وأصدرت النيابه قرارها بضبطه وإحضاره ثم أصدرت قرارها بإخلاء سبيل العميد السابق لكلية الفنون التطبيقية بكفالة 5 آلاف جنيه.