إحباط محاولة سائق تهريب 9 أطنان دقيق مدعم للسوق السوداء بكفر الشيخ





كتب محمود عبد الراضى

نجحت مديرية أمن كفر الشيخ، فى ضبط أحد الأشخاص وبحوزته 9 أطنان من الدقيق البلدى المدعم بقصد الاتجار به فى السوق السوداء.

أكدت المعلومات والتحريات اتجار "ياسر .ع" مقيم ميت غمر بالدقهلية، فى الدقيق البلدى المدعم، وإعادة بيعه بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بأحد الأكمنة المعدة لذلك بدائرة مركز شرطة كفرالشيخ، أثناء استقلاله السيارة رقم "9153 د ق ع" وبحوزته 9 أطنان دقيق بلدى مدعم، ومبلغ مالى، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء، والمبلغ المالى حصلية ذلك الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.