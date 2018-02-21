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إجراءات مشددة بمطار القاهرة استعداد لشحن 350 كيلو ذهب مستخرج من منجم السكرى

الأربعاء، 21 فبراير 2018 09:55 م
إجراءات مشددة بمطار القاهرة استعداد لشحن 350 كيلو ذهب مستخرج من منجم السكرى مطار القاهرة




كتب محمد طنطاوى
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اتخذت سلطات قرية البضائع بالتعاون والتنسيق مع سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى، إجراءات أمنية مشددة استعدادا لشحن 350 كيلو جرام من الذهب الخالص والمستخرج من منجم السكرى تمهيدًا لسفره إلى كندا لتنقيته. 
 
ووصلت شحنة الذهب على متن طائرة خاصة، قادمة من مطار مرسى علم، وتم تفريغ الشحنة تمهيدًا لشحنها إلى كندا لتنقيتها، بحضور مندوب من مصلحة التمغة والموازين.

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