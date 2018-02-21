أمن الأقصر يحرر 214 محضرا بمخالفات متنوعة فى حملات بوسط المدينة





الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، من الحملات الأمنية المكبرة لرفع الإشغالات ومنع التكدس المرورى بمدينة الأقصر، تحت إشراف اللواء مصطفى صلاح مساعد الوزير مدير أمن الأقصر، بالتنسيق مع مجلس مدينة الأقصر تحت إشراف العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، حيث قاد الحملة اللواء أحمد العجمى حكمدار مديرية أمن الأقصر، واللواء عصام ياسين مساعد مدير أمن الأقصر لشئون الأمن العام، وبمعاونة العقيد موافى عبد الله مدير إدارة شرطة المرافق.

استهدفت الحملة شارع الطيب والتكوين المهنى وعبد الحميد العمدة والشوارع الفرعية المحيطة، ثم شارع المدينة المنورة وصولاً حتى بدء نزلة فودافون، ثم شارع التليفزيون سيراً على الأقدام، كما إستهدفت أيضاً المنطقة المحيطة بموقف أرمنت، حيث تم ضبط العديد من المخالفات المرورية ورفع العديد من الإشغالات والكشف عن الهويات لضبط الخارجين عن القانون، وقد حضر لمتابعة الحملة اللواء عصام الحملى مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد وتواجد بخط سير الحملة، حيث أمر بالاستمرار فى تكثيف الحملات الأمنية لتحقيق الانضباط فى الشارع.

وشدد اللواء أحمد العجمى على الالتزام بالقانون وضرورة إزالة الإشغالات من الطريق العام وإزالة الأرصفة الزائدة بالشوارع وضبط المحلات والمطاعم والسوبر ماركات المخالفة لشروط الترخيص، ورفع الإشغالات التى تعوق حركة المرور، ووجه مسئول قسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذا الأمر .

وأشار اللواء عصام ياسين مساعد مدير أمن الأقصر لشئون الأمن العام، إلى أن تلك الحملة تأتى لتفعيل إجراءات الأمن الجنائى فى الشارع، ومكافحة مختلف أشكال الجرائم وتوسيع دائرة الاشتباه، ومواجهة الخارجين على القانون، والتصدى الفورى لكل ما من شأنه مخالفة القانون، وأعلن عن ضبط 18 مخالفات لاشتراطات الأمن الصناعى فى مجال الدفاع المدنى، و125 مخالفة فى مجال المرور، وضبط (7) حالات اشتباه فى مجال البحث الجنائى.

وقال العقيد موافى عبد الله مدير إدارة شرطة المرافق، أن الحملة أسفرت عن ضبط (64) مخالفة فى مجال المرافق، شملت تحرير (29) مخالفة إشغال طريق، وتحرير (5) محضر نظافة، وتحرير (30) حالة إزالات إدارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابات المختصة، ولاقت الحملة إستحسان المواطنين، وجارى تكثيف الحملات للحفاظ على الحالة الأمنية بمدينة الأقصر.