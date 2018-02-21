أسعار النفط اليوم الأربعاء 21-2-2018 برنت يسجل 64.77 دولار للبرميل





كتب أحمد أبو حجر

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء 21-2-2018، حيث نزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت 48 سنتا عن التسوية السابقة لتصل إلى نحو 64.77 دولار للبرميل، فيما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 61.19 دولار للبرميل بانخفاض 60 سنتا للبرميل عن آخر تسوية.

وتأثرت أسعار النفط بصعود الدولار من أدنى مستوى فى ثلاثة أعوام الذى سجله فى الأسبوع الماضى إلى جانب زيادة متوقعة فى إنتاج الخام الأمريكى، وجاء التراجع نتيجة تعافى الدولار الذى قد يؤثر على الطلب على الوقود كونه يزيد تكلفة واردات النفط المقومة بالعملة الأمريكية على الدول التى تستخدم عملات أخرى.

وصعد مؤشر الدولار، الذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، لليوم الثانى يوم الأربعاء ليتعافى من أدنى مستوى فى ثلاثة أعوام الذى سجله فى الأسبوع الماضى.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية البيانات الأسبوعية للإنتاج الأمريكى يوم الخميس.

وستشمل هذه البيانات أرقام المخزونات الأمريكية المتوقع أن تظهر زيادة مخزونات الخام 1.3 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى يوم 16 فبراير وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

ومن المتوقع تراجع مخزونات منتجات النفط التى تشمل البنزين ونواتج التقطير.

تسعير خام دبى لشهر مايو بعلاوة 0.10 دولار للبرميل فوق العمانى



قالت دائرة شؤون النفط بحكومة دبى يوم الأربعاء إن دبى حددت فرق سعر البيع الرسمى لخام الإمارة بعلاوة 0.10 دولار للبرميل فوق العقود الآجلة للخام العمانى لشهر مايو.

يطبق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العمانى تسليم مايو فى نهاية مارس لتحديد سعر البيع الرسمى لخام دبى تحميل مايو.