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أستاذة بـ"طب أسيوط": العلاج الإشعاعى ثلاثى الأبعاد يحسن نسب شفاء الأورام

الأربعاء، 21 فبراير 2018 06:09 م
أستاذة بـ"طب أسيوط": العلاج الإشعاعى ثلاثى الأبعاد يحسن نسب شفاء الأورام سرطان - أرشيفية




كتبت أمل علام تصوير كريم عبد العزيز
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كشفت الدكتورة مها صلاح النجار مدرس علاج الأورام بطب أسيوط ، خلال انعقاد مؤتمر قسم علاج الأورام بطب أسيوط ، أن العلاج الإشعاعى الحديث "ثلاثى الأبعاد" يتم استخدامه فى علاج العديد من الأمراض مثل أورام الثدى، والرئة، والبروستاتا، والمستقيم، ومع التطور الحديث للأجهزة تم تصميمها لحماية الأنسجة السليمة بالجسم حتى لا تسبب مضاعفات للمريض نتيجة التعرض للعلاج الاشعاعى .

وقالت مها النجار فى تصريح خاص لــ" اليوم السابع "، على هامش انعقاد المؤتمر بمدينة الأقصر اليوم الأربعاء، أنه أصبح من الممكن توصيل جرعات عالية من الإشعاع الموجة للورم مباشرة دون تعرض الأنسجة السليمة، ما زاد من نسبة الشفاء من الأورام، والتقليل من الآثار الجانبية للعلاج، وخصوصا فى أورام الرأس والرقبة، ويمكن استخدام العلاج الإشعاعى بالجرعات العالية فى علاج أورام الرئة المبكرة بدلا من الجراحة، وبنسب شفاء عالية، وعدم تعرض المريض للآثار المترتبة على الجراحة وخصوصًا المرضى كبار السن.

وأضافت أن العلاج الاشعاعى الحديث ساعد فى علاج أورام الأطفال، وخصوصا أورام المخ، وأورام الغدد الليمفاوية مما يحسن من نسب الشفاء، والإقلال من حدوث مضاعفات على المدى البعيد الناتج عن الإشعاع.

يذكر أن مؤتمر قسم علاج الاورام بطب أسيوط يناقش على مدى 3 أيام التطورات الحديثة فى علاج السرطان، بحضور كبار أساتذة وخبراء العالم فى مجال علاج الأورام، ويتم استعراض أحدث ما توصل إليه العلم فى مجال علاج السرطان فى الثدى والرئة والكبد والمخ والبروستاتا.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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