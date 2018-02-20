OPPO تحصد جائزة "الشركة الأسرع نموًا بحجم الأعمال" فى احتفالية bt100





كتبت: هبة السيد

حصدت شركة OPPOجائزة الشركة الأسرع نموًا بحجم الأعمال لعام 2017 عن 2016 في مجال التكنولوجيا الهواتف الذكية، واستطاعت OPPO حصد أكثر الشركات نمواً لعام 2017 وذلك بمقارنة أرباحها وأدائها السنوي بالمقارنة مع أداءها في عام 2016 فى حجم الأعمال، وذلك في إحتفالية bt100 التي أقامتها مؤسسة Business Today لتكريم أكثر 50 شركة ناجحة وأكثر 50 شخصية مؤثرة فى الأقتصاد المصرى. وقد تسلم الجائزة مدير العلاقات الحكومية بشركة OPPO مصر، نوح ما.

أقيم الحفل بأحد أفخم فنادق القاهرة بحضور نحو 600 شخصية تمثل قادة القطاعات الإقتصادية، ولفيف من الوزراء على رأسهم والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، والمهندس ياسر القاضي وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأستاذ عمرو الجارحي وزير المالية، الدكتورة سحر نصر وزير الإستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمود شاكر وزير الكهرباء، وذلك وفقًا لدراسات مستمرة ومراقبة دقيقة لأداء أفضل الشركات نمواً وتطوراً لعام 2017.



خالد شكرى ومسؤول اوبو خالد شكرى ومسؤول اوبو

و صرح مدير العلامة التجارية لشركة OPPO أفريقيا والشرق الأوسط، أندى شي قائلًا: "يسرنا أن نرى ثمار عملنا الدؤوب طوال العام الماضي، حيث أننا حرصنا على تقديم كل ما لدينا من أجل الشباب في مصر وإستثمرنا الكثير في علامتنا التجارية لتكتسب هذه الشعبية في مصر، لإن السوق المصري من أهم وأكبر الأسواق الواعدة في المنطقة التي نهتم بالعمل على تنمية وتعزيز تواجدنا فيها، ويجب الإشارة إلى أن المناخ الإستثماري في مصر الآن يشجع المستثمرين الأجانب على العمل والتطور وهو في تحسن كل يوم."

وأضاف "إن العمل فى مصر تجربة مختلفة من نوعها ونسعى للمزيد من التطور والنمو، للمساهمة في سوق العمل المصري وخاصة في مجال الهواتف الذكية حيث أن السوق المصرى والعربى على رأس أولوياتنا هذا العام، معتمدين على أفضل وأحدث التقنيات لإنتاج أجهزة تطابق إحتياجات عملاؤنا وخاصة المصريين و ما يبحثون عنه دائمًا."





وقد استطاعت OPPO أن تحقق نموًا على مستوى الأرباح، وشحنات الهواتف الذكية، والحصة السوقية بالمقارنة مع أداء الشركة في عام 2016، وعلى مستوى الحصة السوقية فى مصر فإن OPPO نجحت فى تحقيق شعبية جارفة بين مختلف شرائح المجتمع وفئاته وخاصة الشباب، حيث نجحت حصتها في السوق بالتضاعف فى ديسمبر 2016 فى نفس الوقت فى عام 2017، كما استطاعت OPPO أن تحقق أرباحًا قياسية بنهاية الربع الرابع من 2017 بعد إطلاقها عدد من الهواتف الذكية ذات الإمكانات الكبيرة والسعر التنافسى والمتوسط وعلى رأسهم OPPO F5، مما ساهم في نمو مبيعاتها لهذا الحد.

أما على مستوى شحنات الهواتف الذكية للشركة، فإنه، وعلى الرغم من الإنخفاض العالمي لشحنات الهواتف الصينية، فإن OPPO قد حافظت على مكانتها وعززت تواجدها فى أسواق الشرق الأوسط وخاصة مصر.

واحتفالية BT100 هى الأولى من نوعها التي تقيمها مجلة Business Today هذا العام لتكريم 50 شركة ومؤسسة رائدة في مختلف قطاعات الأعمال في مصر وأكثر 50 شخصية تأثيرًا فى الإقتصاد المصري لعام 2017، تحت رعاية نخبة من كبرى البنوك والشركات والمؤسسات المصرية، ومنها: البنك الأهلي المصرى والبنك التجاري الدولي CIB وبنك مصر والبنك العربي الإفريقي وشركة فوري وشركة بيبسيكو و "المصرية للإتصالات we" ومجموعة طلعت مصطفى وجوميا وهايد بارك العقارية وغبور أوتو. وفى هذا الإطار قد تم تكريم الشركات ذات معدلات تطور ونمو سريع ساهم فى زيادة الناتج المحلى، كما تم تكريم الشركات صاحبة الأفكار الإبداعية المبتكرة والشركات صاحبة أفضل مبادرات موجهه لتنمية المسئولية المجتمعية، و أفضل الشركات أداءًا فى البورصة المصرية، كما تم منح جوائز لأفضل شركات القطاع العام.