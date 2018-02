Business Today تكرم البنك الأهلى المصرى كأفضل المؤسسات فى مصر

كتب - أحمد يعقوب

كرمت مجلة Business Today، هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، وجائزة أخرى للبنك الأهلى المصرى كواحد من أفضل 50 مؤسسة عاملة بالسوق المصرى لعام 2017as the Leading bank in investments and profitability فى القطاع المصرفى، وتسلم الجائزتين، شريف عبد الرازق رئيس مجموعة الالتزام بالبنك الأهلى المصرى.

وتأتى احتفالية bt100، التى نظمتها مجلة Business Today للإعلان عن أكثر 50 شركة و50 شخصية تأثيرًا فى الاقتصاد المصرى لعام 2017، بحضور نحو 600 شخصية تمثل قادة القطاعات الاقتصادية، ولفيف من الوزراء على رأسهم عمرو الجارحى، وزير المالية، والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، بأحد فنادق القاهرة.

وأقيمت احتفالية bt100 تحت رعاية نخبة من كبرى البنوك والشركات والمؤسسات المصرية، منها: البنك التجارى الدولى CIB، والبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، والبنك العربى الإفريقى، وشركة فورى، وشركة بيبسيكو، والشركة المصرية للاتصالات "we"، ومجموعة طلعت مصطفى، وجوميا، وهايد بارك العقارية وغبور أوتو.

وجرى اختيار الشركات التى تم تكريمها فى الاحتفالية وفقًا للدراسات والأبحاث السوقية المعتمدة على معايير تقييم أنشطة جميع الشركات العاملة بالسوق، بمساهمة مجموعة من الخبراء والباحثين المتخصصين فى الشئون الاقتصادية.