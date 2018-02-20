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4.034 مليار جنيه ايرادات متوقعة لشركة النصر للتصدير والاستيراد 2018/2019

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 05:39 م
4.034 مليار جنيه ايرادات متوقعة لشركة النصر للتصدير والاستيراد 2018/2019 اللواء محمد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى


كتب عبد الحليم سالم
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عقدت الجمعية العامة لشركة النصر للتصدير والاستيراد اليوم الثلاثاء لمناقشة  الموازنة التقديرية عن العام المالى 2018/2019 برئاسة اللواء بحرى محمد يوسف رئيس الجمعيات العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، حيث تقدمت الشركة بخطط مالية طموحةحيث تسعى الشركة لتنويع السلع والمصادر والتحطيط والتعامل مع موردين جدد وفتح اسواق خارجية جديدة وتنشيط الاستيراد للسلع الاستيراتيجية مع خلق فرص للطلب على الصادرات المصرية وتعظيم المنافع عن طريق استغلال الاصول المملوكة للشركة لأقامة معارض دائمة للمنتجات المصرية فى الخارج خلال العام المقبل.

 

وناقشت الجمعية الموازنة التقديرية فى حضور أعضاء ومراقبى الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات وتم اعتماد هذه الموازنة، حيث تم تقدير إيرادات الشركة بنحو 4.034 مليار جنيه مقابل 2.388 مليار فى العام المالى السابق 2016/2017 بنسبة نمو 68.9%


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