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1.1 مليار جنيه إيرادات متوقعة للشركة الهندسية لصناعة السيارات عام 2018

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 03:45 م
1.1 مليار جنيه إيرادات متوقعة للشركة الهندسية لصناعة السيارات عام 2018 اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى


كتب عبد الحليم سالم
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قدرت الجمعية العامة للشركة الهندسية لصناعة السيارات، التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى إيرادات الشركة بنحو 1.1 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة اليوم لمناقشة مشروعات الموازنة التقديرية عن العام المالى 2018/2019 برئاسة اللواء محمد يوسف رئيس الجمعيات العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.

وبحسب بيان صادر عن الشركة اليوم، فإن الشركة  تقدمت بخطط مالية طموحة، حيث تتوقع تنفيذ عدد 250 اتوبيس بشركات نقل الركاب الثلاث التابعة للشركة القابضة وعدد 100 جرار لشركات نقل البضائع ليتم تحقيقها خلال العام المقبل وتم مناقشة الموازنة التقديرية من  أعضاء الجمعيات العامة لتلك الشركة .

وتستهدف الشركة الهندسية لصناعة السيارات خططا استثمارية بمبلغ 37.4 مليون جنية لتنفيذ مصنع الأتوبيس وتأمين بيئة العمل .


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القابضة للنقل

محمد يوسف



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