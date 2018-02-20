وكيل صحة القليوبية يستعرض خطة تطوير "حميات بنها" مع فريق حياة

كتب سيد الخلفاوى

أكد الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه التقى فريق حياة التابع لبرنامج إعداد القيادات الرفيعة، والذى يعمل على تطوير مستشفى حميات بنها ورفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك لعرض آخر ما إليه الفريق لتطوير المستشفى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، فى تصريحات له، أن الفريق قدم عدد المقترحات الهامة، منها إدخال نظام النداء الآلى فى العيادات لتسهيل الخدمة على المتلقى، والعمل على تثقيف العنصر البشرى داخل المستشفى، بالإضافة إلى توفير المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية، ورفع مستوى الفندقة فى الأقسام الداخلية بالمستشفى، وفصل الاستقبال والطوارئ عن العيادات، وإنشاء مخازن للأدوية لتخزين الفائض، وإدخال نظام الملف الإلكترونى ليكون بديلا عن النظام الورقى.

وأوضح أن الفريق يعمل تحت رعاية اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، ومركز النيل للإعلام وجامعة بنها، وأن مهمته الأساسية هى تطوير مستشفى حميات بنها.

من جانبها، أكدت الدكتورة ألفت شريف مساعد وكيل صحة القليوبية، والمتابعة للفريق، أن وكيل الصحة وعد بتقديم كافة التسهيلات والدعم المادى والمعنوى للفريق لمواصلة نجاحه والوصول للهدف المنشود.