وصول 650 أنبوبة بوتاجاز لمناطق الشيخ زويد بشمال سيناء

وصول 650 أنبوبة بوتاجاز لمناطق الشيخ زويد بشمال سيناءالثلاثاء، 20 فبراير 2018 10:06 م
اسطوانات بوتاجاز - أرشيفية
شمال سيناء ـ محمد حسين
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وصلت لمدينة الشيخ زويد دفعة إمدادت جديدة من غاز الطهى، وقال النائب إبراهيم أبوشعيرة عضو مجلس النواب، إنه تم التنسيق وتوصيل 650 أنبوبة بوتجاز.
وأضاف النائب إبراهيم ابوشعيرة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن دفعة غاز الطهى كانت بالتنسيق مع محافظ شمال سيناء والجهات المختصة، موضحا أنه تم اليوم نقل 136 طالبا وطالبة من أبناء مركزى الشيخ زويد ورفح الدارسين فى جامعات خارج المحافظة، بعد استخراج تصاريح خروج لهم.
وقال إنه فى هذا السياق جارى التجهيز لنقل كميات من الدقيق لتوصيلها للأهالى، لافتا إلى أنه سبق قبل أيام وتم توصيل دفعات مواد غذائية.
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