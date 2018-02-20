وصول محمد القصاص للنيابة للتحقيق فى اتهامه بقضية المحور الإعلامى للإخوان





كتبت أمنية الموجى

وصل منذ قليل، محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، إلى مقر نيابة أمن الدولة بمحكمة التجمع الخامس، للمثول أمام النيابة فى اتهامه وآخرين فى قضية "المحور الإعلامى للإخوان"، والذى ينشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية، ومن المقرر أن تستكمل النيابة التحقيق معه بعد قليل.

كانت النيابة أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات بالقضية، وأسندت له النيابة تهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة للمتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.