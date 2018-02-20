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وزير شئون "بريكست" يؤكد: بريطانيا ساعدت فى وضع قواعد الاتحاد الأوروبى

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 05:37 م
وزير شئون "بريكست" يؤكد: بريطانيا ساعدت فى وضع قواعد الاتحاد الأوروبى تيريزا ماى رئيسة الوزراء البريطانية


أ ش أ
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أكد وزير الشؤون المعنى بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست" ديفيد ديفيس على أن بريطانيا ساعدت فى وضع قواعد الاتحاد الأوروبى وأن خروجها من الاتحاد "لن يغير ماهية البلاد" التى تتصف ب"الحيوية" و"الانفتاح"، إذ يسعى إلى طمأنة قادة الدول الأوروبية إلى أن الأنظمة المستقبلية لبريطانيا ستظل متسقة مع قواعد الاتحاد الأوروبي.

 

وأشار "ديفيس"، خلال كلمة بمؤتمر لقادة الأعمال فى فيينا، اليوم الثلاثاء، إلى مدى التشجيع والدعم الذى منحته بريطانيا خلال وضع قواعد الاتحاد الأوروبى ، مشيرا إلى أن بعض التغييرات الرمزية كانت ضرورية نتيجة للاستفتاء، إلا أنه ردد التصريحات الأخيرة التى أدلى بها وزير الخزانة البريطانى فيليب هاموند بشأن تأثير تلك التغييرات على المجتمع البريطانى الذى أكد أنه سيكون "محدودا".
 

ووفقا لما ذكرته صحيفة "جارديان" البريطانية، أضاف أن "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى سيعنى حتما تغييرا فى الطريقة التى تعمل بها الشركات البريطانية والنمساوية وغيرها من الشركات بالاتحاد "، مضيفا أنه يتوجب فعل ذلك إذا كنا سنبلى حسنا بشأن نتائج الاستفتاء لنمهد الطريق أمام بريطانيا لعقد صفقاتها التجارية وتحديد سياسة الهجرة الخاصة بها وجعل محاكمنا ذات سيادة مرة أخرى.
 

يشار إلى أن هاموند أوضح، خلال كلمة بمنتدى دافوس الاقتصادى الذى عقد الشهر الماضي، أنه سيتم إجراء تغييرات تنظيمية "معتدلة جدا" مما عرضه لموجة من الانتقادات، لافتا إلى "نتخذ اقتصادين مترابطين تماما ومتسقين بمستويات عالية من الحجم التجارى بينهما، وبشكل انتقائي".

 


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