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وزير النقل يزور محطة مترو الأوبرا لتفقد جداريات شباب "مبدعون"

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 02:56 م
وزير النقل يزور محطة مترو الأوبرا لتفقد جداريات شباب "مبدعون" الدكتور هشام عرفات وزير النقل


كتب رضا حبيشى
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تفقد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل محطة مترو الأوبرا لتفقد جداريات شباب "مبدعون" بالمحطة واللوحات الملونة التى رسمها مجموعة من الشباب لتزيين جدران المحطة.
 
وتخرص وزارة النقل خلال الوقت الراهن لمراعاة الشكل الجمالى داخل محطات مترو الأنفاق ، بالتزامن مع تحسين الخدمة، وقد تم استعادة مجموعة من التماثيل الفرعونية لمحطة مترو السادات.
 
وقد أعلن المهندس على الفضالى رئيس شركة المترو أن عودة التماثيل جاءت بناء على تكليف الدكتور هشام عرفات وزير النقل، من أجل جذب السياحة ودعم المظهر الحضارى لمحطات المترو.
 

 


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محطة مترو

مترو الأنفاق



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