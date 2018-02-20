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الثلاثاء، 20 فبراير 2018 10:16 م
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وزير الخارجية الفرنسى يسافر روسيا وإيران لبحث الأزمة السورية

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 04:58 م
وزير الخارجية الفرنسى يسافر روسيا وإيران لبحث الأزمة السورية وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان


رويترز
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قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان اليوم الثلاثاء، إنه سيسافر روسيا وإيران فى الأيام المقبلة لبحث الحرب فى سوريا.

وأضاف لودريان لمشرعين فرنسيين "نتجه صوب كارثة إنسانية". 

 


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