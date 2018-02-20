وزير الخارجية الفرنسى يسافر روسيا وإيران لبحث الأزمة السورية

وزير الخارجية الفرنسى يسافر روسيا وإيران لبحث الأزمة السوريةالثلاثاء، 20 فبراير 2018 04:58 م
وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان
رويترز
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قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان اليوم الثلاثاء، إنه سيسافر روسيا وإيران فى الأيام المقبلة لبحث الحرب فى سوريا.
وأضاف لودريان لمشرعين فرنسيين "نتجه صوب كارثة إنسانية".
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