وزير الخارجية التركى: القوات السورية لم تدخل عفرين بعد





رويترز

قال وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إن القوات السورية لم تدخل بعد منطقة عفرين ومن غير الواضح ما إذا كانت ستدخلها.

وجاءت تلك التصريحات خلال مقابلة مع قناة 24 التلفزيونية التركية.

وكانت وسائل إعلام سورية رسمية قد ذكرت صباح أمس الاثنين إن قوات موالية للحكومة ستدخل عفرين خلال ساعات، ولكن بحلول المغرب لم تظهر أى إشارات على انتشار القوات هناك.

وقالت تركيا إنها ستواجه القوات السورية إذا دخلت منطقة عفرين بشمال غرب البلاد لمساعدة وحدات حماية الشعب الكردية، وأطلقت تركيا عمليتها فى عفرين الشهر الماضى لإبعاد وحدات حماية الشعب عن حدودها الجنوبية.