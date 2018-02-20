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وزير الاتصالات يستقبل وزير الدولة البرتغالى للعولمة لبحث التعاون الاقتصادى

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 03:12 م
وزير الاتصالات يستقبل وزير الدولة البرتغالى للعولمة لبحث التعاون الاقتصادى وزير الاتصالات خلال استقباله وزير الدولة البرتغالى


كتبت: هبة السيد
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استقبل المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وريكو دياس وزير الدولة للعولمة البرتغالي ترافقه مدالينا فيشر سفيرة البرتغال بالقاهرة، ووفد رجال أعمال فى قطاعات بناء وتشييد وإدارة المشروعات الذكية وقيادات الهيئات العاملة فى تنمية الاقتصاد البرتغالى.

واتفق الوزيران على ضرورة التعاون المشترك فى مجال الاستثمار في الكوادر البشرية التكنولوجية والعمل على خلق قاعدة من الكوادر البشرية المؤهلة تكنولوجياً خاصة العاملين فى مجالات التعهيد.

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وزير الاتصالات ومسؤول البرتغال

كما استعرض المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال اللقاء إنجازات القطاع خلال الفترة الماضية ومساهمته الفاعلة في تنمية الاقتصاد القومى، مشيرا إلى المبادرات الرئاسية الداعمة للقطاع ومنها مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات"، وباكورة إنتاجها الهاتف المحمول الذكى المصرى الصُنع بنسبة مكون محلي 45%، وقد أهدى الوزير ريكو دياس نسخة من الهاتف المصرى.

وأكد الوزير على أهمية مبادرة "رواد تكنولوجيا المستقبل" لتأهيل الشباب في تخصصات التكنولوجيا المختلفة وتشجيع فكر ريادة الأعمال، وتدريب طلبة المدارس على أحدث تكنولوجيا وأساسيات البرمجة بما يتواكب مع الاتجاه العالمي المتصاعد لإدماج البرمجة في جميع المراحل التعليمية.

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كما أشار وزير الاتصالات إلى المشروع العملاق لتطوير وإنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية بهدف توفير فرص الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال وإنتاج القيمة المضافة في كافة ربوع الوطن، لافتا إلى نموذج المنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة الذي أثبت نجاح هذه التجربة خاصة في مجال التعهيد وتصدير الخدمات التكنولوجية والتصنيع الالكترونى، إضافة إلى مشروع مدينة المعرفة الذكية التي ستعمل بالتكنولوجيا الخضراء وستكون مركز لتطوير البرمجيات وتصديرها للخارج.

ونوه الوزير خلال المباحثات عن عدة تقارير لمؤسسات استشارية تقر بتميز مصر كمقصد لصناعة التعهيد وتصدير الخدمات التكنولوجية وخلق القيمة المضافة ومنها تقاريرGartner  و ATKearney وIDC.

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وزير الاتصالات يستعرض خطط الوزارة امام الوفد البرتغالى

واكد المهندس ياسر القاضي على أن المناقشات عكست رؤى مشتركة في مجال تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدين أهمها الاستثمار في تهيئة البيئة الداعمة للشركات الصاعدة لتنمية أعمالهم؛ فضلاً عن مجال تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه أكد وزير الدولة للعولمة البرتغالى على ضرورة العمل على تعميق العلاقات الاقتصادية المشتركة استثمارا للعلاقات السياسية الطيبة بين البلدين مشيرا إلى مجموعة من المشروعات القومية التي تتبناها البرتغال لإحداث طفرة في المجتمع ومنها إدماج اللغة الإنجليزية في محتوى التعليم الأساسي، وتطوير بنية الاتصالات التحتية والاستثمار في تنفيذ شبكة للإنترنت فائق السرعة مما ساهم في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والاقتصادية العملاقة على مستوى البلاد، وتنفيذ منظومة ذكية للخدمات الحكومية.

هذا وقد قام وزير الدولة للعولمة البرتغالى بدعوة الوزير ووفد من الشركات الصاعدة المصرية للمشاركة في قمة 2018 WEB SUMMIT التي ستعقد في نوفمبر القادم بلشبونة بحضور 60 ألف مشارك وعلى هامش هذه القمة سيتم تفعيل العمل المشترك بين البلدين خاصة في مجال دعم وتمكين الشركات الصاعدة ورواد الأعمال.


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وزير الاتصالات

ياسر القاضى

وزير الدولة البرتغالى

العلاقات الاقتصادية

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