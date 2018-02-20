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الثلاثاء، 20 فبراير 2018 07:51 م
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فى افتتاح فندق كليوباترا أراكان..

وزيرا قطاع الأعمال والسياحة يؤكدان أهمية التوسع فى الفنادق

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 06:47 م
وزيرا قطاع الأعمال والسياحة يؤكدان أهمية التوسع فى الفنادق افتتاح فندق كليوباترا


كتب عبد الحليم سالم
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أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، أن افتتاح فندق كليوباترا أراكان أول افتتاح لها منذ تولى الوزارة.

وزير قطاع الاعمال ورانيا المشاط (1)

وقالت النشار على هامش الافتتاح اليوم، الثلاثاء: "نتمنى استمرار افتتاح منشآت وفنادق أخرى الفترة المقبلة، لافتة فى كلمتها خلال افتتاح الفندق إلى أهمية المنشات الفندقية المصرية".

وزير قطاع الاعمال ورانيا المشاط (2)

 

ومن جهته أشاد وزير قطاع الاعمال العام خالد بدوى فى كلمة قصيرة، بأهمية الفندق وموقعه على النيل، بما يعد إضافة كبيرة للقطاع السياحى، موجها الشكر للقابضة للسياحة على ما تقوم به من تطوير للفنادق.

 

وأوضح على أهمية وجود فنادق ثلاث نجوم ليلائم كل السياح.

 

وأشار شريف البندارى رئيس شركة إيجوث العامة للسياحة إلى أهمية مواكبة السوق السياحى وتطوير الفنادق، لافتا إلى أن الفندق 60 غرفة و12 جناح وهو يدار بالمشاركة فى الأرباح.

 

وقال إنه تم استثمار 45 مليون جنيه فى الفندق بخلاف ما استثمرته شركة أراكان.

 

 

شهد الاحتفال ميرفت حطبة رئيس القابضة للسياحة.

 

 
 
 
 

 

 

 


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ايجوث

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