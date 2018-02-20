نيوزيلندا تشن حملة عسكرية للقضاء على 200 ألف من "فأر المليون دولار"





كتبت ريم عبد الحميد

أرسلت نيوزيلندا 10 من حراس الغابات وثلاثة من الكلاب البوليسية ووزيرا بالحكومة وأعضاء من قوة الدفاع النيوزيلاندية فى مهمة خاصة لمطارد أحد القوارض المعروف باسم "فأر المليون دولار"، الذى يعيش فى جزر نائية فى شبه القارة القطبية الجنوبية.

وتقع جزر أنتيبودس غير المأهولة على بعد 760 كيلومترا جنوب غرب نيوزيلاتد، وكانت حتى وقت قريب مأوى لمائتى ألف من الفئران، والتى يعتقد أنها أدخلت بواسطة حواجز أو حطام سفينة منذ أكثر من قرن.

هذه الفئران الوحيدة أكلت كتاكيت طائر القرطس البحرى حية، ودمرت الغطاء النباتى، وهددت حياة الحشرات، وفى محاولة للقضاء عليها بدأت قبل عامين نيوزيلاند بجمع حوالى نصف مليون جنيه استرلينى، وبدأت فى واحد من أكبر برامج الإبادة التى تم تنفيذها فى أى مكان فى العالم.

وفى يونيو 2016، أسقطت طائرتا هليكوبتر 65 طنا من طعم القوارض على مساحة أكثر من خمسة أفدنة فى الجزر، وتم دعم الإنزال الجوى بطاقم على الأرض من 13 شخصا ظلوا لـ 75 يوما يقومون بإبادة 200 ألف فأر.

والآن، غادت أولى فرق الرصد من نيوزيلاند لقضاء ثلاثة أسابيع فى مطاردة الفئران فى موقع التراث العالمى لمعرفة إذا كان المشروع قد نجح.. وقالت يوجين ساجا، وزيرة الصيانة فى نيوزيلندا، التى كانت على متن سفينة متجه إلى الجنوب إن الحملة كانت مثيرة لكنها تشعر بالتوتر لمعرفة النتائج.