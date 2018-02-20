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نيابة أمن الدولة تواجه اليوم محمد القصاص بأحراز اتهامه بـ"المحور الإعلامى للإخوان"

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 12:00 ص
نيابة أمن الدولة تواجه اليوم محمد القصاص بأحراز اتهامه بـ"المحور الإعلامى للإخوان" النائب العام


كتبت أمنية الموجى
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تستكمل نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، بإشراف المحامى العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، التحقيق مع محمد القصاص عضو حزب مصر القوية، لاتهامه وآخرين فى قضية "المحور الإعلامى للإخوان"، والذى ينشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية ويتوقع أن تواجهه النيابة بالأحراز المضبوطة.

كان المستشار خالد ضياء، أمر بحبس المتهم على ذمة التحقيقات بالقضية، وأسندت له النيابة تهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة للمتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.


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