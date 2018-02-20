ننشر صور دخول القوات السورية إلى عفرين وسط قصف تركى

ننشر صور دخول القوات السورية إلى عفرين وسط قصف تركىالثلاثاء، 20 فبراير 2018 10:02 م
دخول القوات السورية إلى عفرين
كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب
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أعلن الإعلام الحربى لحزب الله، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلون موالون للحكومة السورية يبدأون فى دخول منطقة عفرين قادمين من حلب، وعرض التلفزيون السورى قافلة لمن وصفهم بأنهم مقاتلون موالون للحكومة يدخلون منطقة عفرين.
وقال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أنه يمكن لحوار مباشر بين دمشق وأنقرة حل الوضع فى عفرين السورية.
وقال الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، إن بعض القوات الموالية للحكومة السورية حاولت دخول عفرين لكنها اضطرت للعودة بعد قصف مدفعى، مشيرا إلى أنه اتفق مع بوتين وروحانى بشأن قضية عفرين وإن الجماعات الإرهابية ستدفع ثمنا باهظا لأخطائها.
وأعلنت وحدة حماية الشعب الكردية فى بيان صحفى، تلبية الحكومة السورية الدعوة واستجابت لنداء الواجب وأرسلت وحدات عسكرية اليوم .
القوات السورية فى طريقها إلى عفرين
القوات السورية
دخول القوات السورية إلى عفرين
قوات الجيش السورى
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