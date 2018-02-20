video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 فبراير 2018 10:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ننشر صور دخول القوات السورية إلى عفرين وسط قصف تركى

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 10:02 م
ننشر صور دخول القوات السورية إلى عفرين وسط قصف تركى دخول القوات السورية إلى عفرين


كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب
إضافة تعليق

أعلن الإعلام الحربى لحزب الله، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلون موالون للحكومة السورية يبدأون فى دخول منطقة عفرين قادمين من حلب، وعرض التلفزيون السورى قافلة لمن وصفهم بأنهم مقاتلون موالون للحكومة يدخلون منطقة عفرين.

وقال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أنه يمكن لحوار مباشر بين دمشق وأنقرة حل الوضع فى عفرين السورية.

وقال الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، إن بعض القوات الموالية للحكومة السورية حاولت دخول عفرين لكنها اضطرت للعودة بعد قصف مدفعى، مشيرا إلى أنه اتفق مع بوتين وروحانى بشأن قضية عفرين وإن الجماعات الإرهابية ستدفع ثمنا باهظا لأخطائها.

وأعلنت وحدة حماية الشعب الكردية فى بيان صحفى، تلبية الحكومة السورية الدعوة واستجابت لنداء الواجب وأرسلت وحدات عسكرية اليوم .

القوات السورية فى طريقها إلى عفرين
القوات السورية فى طريقها إلى عفرين

 

القوات السورية
القوات السورية

 

دخول القوات السورية إلى عفرين
دخول القوات السورية إلى عفرين

 

قوات الجيش السورى
قوات الجيش السورى

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بوتين يبحث مع مجلس الأمن القومى الروسى الوضع فى سوريا وعفرين

حزب الله: مقاتلون موالون للحكومة السورية يبدأون دخول منطقة عفرين من حلب

القوات التركية تقصف مقاتلين موالين للحكومة السورية بعد دخولهم منطقة عفرين

رسميا.. الوحدات الكردية: الجيش السورى دخل مدينة عفرين لمواجهة الغزو التركى

أردوغان: قوات موالية للحكومة السورية حاولت دخول عفرين لكنها اضطرت للعودة

كيف نفهم التحولات الراهنة فى عفرين؟.. القوات الكردية وافقت على دخول الجيش السورى خوفا من التطهير العرقى.. مصالح أردوغان وبشار تلتقيان ضد مشروع الفيدرالية الكردى.. روسيا ضامنة لعدم الصدام العسكرى بين أنقرة ودمشق

سوريا

عفرين

أخبار عربية

أخبار العالم اليوم



لا تفوتك
التعليم: منح الدرجة كاملة لطلاب الثانوية بشمال سيناء حال امتحانهم دور ثانى

التعليم: منح الدرجة كاملة لطلاب الثانوية بشمال سيناء حال امتحانهم دور ثانى

الأرصاد: غدا.. أمطار على الوجه البحرى والقاهرة والصغرى 13 درجة

الأرصاد: غدا.. أمطار على الوجه البحرى والقاهرة والصغرى 13 درجة

Business Today تكرم الشخصيات الأكثر تأثيرًا فى الاقتصاد المصرى.. على رأسهم هشام عز العرب وساويرس وأبو هشيمة وطلعت مصطفى وصبور وكامل أبو على وهيكل.. وخالد صلاح: رجال لم تلههم ثورة أو غضب أو إرهاب

Business Today تكرم الشخصيات الأكثر تأثيرًا فى الاقتصاد المصرى.. على رأسهم هشام عز العرب وساويرس وأبو هشيمة وطلعت مصطفى وصبور وكامل أبو على وهيكل.. وخالد صلاح: رجال لم تلههم ثورة أو غضب أو إرهاب

يوميات مصريات مع الحمل.. أطباء النساء يكشفون أغرب الأسئلة وكيف يتعاملون معها.. حطيت برفان على السرة يا ترى هيشمه.. ينفع استحمى بميه سخنة.. تفتكر التان هيضر البيبى.. والسؤال الأعجب: هو ممكن الجنين يغرق فى الرحم

يوميات مصريات مع الحمل.. أطباء النساء يكشفون أغرب الأسئلة وكيف يتعاملون معها.. حطيت برفان على السرة يا ترى هيشمه.. ينفع استحمى بميه سخنة.. تفتكر التان هيضر البيبى.. والسؤال الأعجب: هو ممكن الجنين يغرق فى الرحم

مصرع طالب بالجامعة الأمريكية غرقا فى حمام سباحة فرع التجمع

مصرع طالب بالجامعة الأمريكية غرقا فى حمام سباحة فرع التجمع

الأهلى يحتفل بعيد ميلاد متعب الـ35: صباح الخير ملك الـ+90

الأهلى يحتفل بعيد ميلاد متعب الـ35: صباح الخير ملك الـ+90

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة