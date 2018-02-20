نقابة الصيادلة تبحث رؤيتها النهائية حول ضريبة القيمة المضافة





كتبت آية دعبس

قال الدكتور أحمد فاروق، رئيس لجنة الضرائب بنقابة الصيادلة، إن اللجنة عقدت اجتماعا أمس مع رؤساء لجان الضرائب بالنقابات الفرعية، لمناقشة الرؤية النهائية لبروتوكول التعاون مع مصلحة الضرائب، حول الضريبة على القيمة المضافة.

وأضاف فاروق، فى بيان، أنه تم الاجتماع اليوم الثلاثاء مع الدكتور محمد عبدالستار، نائب رئيس مصلحة الضرائب، وبحضور الدكتور سامح المسلمانى أمين عام نقابة صيادلة دمياط، لمناقشة أخر تطورات بروتوكول التعاون المقترح بين النقابة ومصلحة الضرائب.

وأوضح فاروق أن اللجنة تواصلت مع كافة اطراف البروتوكول، حيث تم التواصل مع مسئولى غرفة صناعة الأدوية الدكتور محى حافظ، والدكتور محمد البهى رئيس لجنة الضرائب بالغرفة، وإرسال خطاب لما تم الاتفاق عليه مع المصلحة، للدكتور أحمد العزبى رئيس الغرفة، بجانب التواصل مع الدكتور محمد جلال نائب رئيس رابطة الموزعين، وشعبة الصيدليات بالغرفة التجارية.

وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع آخر غدا مع مصلحة الضرائب، بحضور ممثلين عن شعبة الصيدليات، حيث مقرر أن يحضر الدكتور حاتم بديوى، والدكتور كرم كردى ، لمناقشة النقاط النهائية لبروتوكول ضريبة القيمة المضافة تمهيدا لتوقيعه خلال الأسابيع المقبلة.