نائب وزير الخارجية السورى: نعمل ضد الوجود التركى بشمال سوريا





دمشق (أ ش أ)

أكد نائب وزير الخارجية السورى فيصل المقداد اليوم الثلاثاء، أن دمشق تعمل ضد الوجود التركى فى شمال سوريا،وأن العملية العسكرية التى تنفذها هناك ستكون ضد العملية التى تنفذها تركيا فى عفرين.

وقال المقداد - فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) - : "إننا نعمل ضد الوجود التركى فى تلك المناطق وضد العدوان التركى المفروض على أهلنا فى عفرين والمنطقة الشمالية".

وأضاف : "نحن نتوجه إلى أهلنا من أكراد وعرب وكل مكونات الشعب السورى إلى التوحد من أجل مواجهة هذا العدوان".. لافتا إلى أن الجيش العربى السورى يدافع عن كل شبر من الأراضى السورية.

ومن جانبها .. هددت أنقرة بمواجهة القوات السورية إذا دخلت منطقة عفرين لمساعدة وحدات الحماية الكردية والتصدى لعملياتها العسكرية هناك.

وحذر المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداج أن تفكير دمشق بإرسال وحدات عسكرية أو اتخاذها خطوات بهذا الاتجاه سيؤدى إلى كوارث كبيرة بالنسبة للمنطقة.