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ميلادنوف: على إسرائيل وقف انشطتها الاستيطانية بغزة

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 05:34 م
ميلادنوف: على إسرائيل وقف انشطتها الاستيطانية بغزة غزة


كتب محمد شرقاوى
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قال مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط نيكولاى ميلادنوف، إنه يجب تعزيز جهود حل الدولتين للتوصل إلى خطوات جذرية أبرزها وقف المستوطنات الإسرائيلية، مضيفا أنه على إسرائيل وقف أنشطتها الاستيطانية، وعلى السلطة الفلسطينية عدم التوقف فى بناء المؤسسات الفلسطينية، ويجب الاستمرار فى جهود السلام.

 

وأضاف ميلادنوف، فى جلسة مجلس الأمن، أنه لابد من تدخل المجتمع لدولى لإطلاق سراح عهد التميمى، مضيفا أنه هناك قادرين رهن الاحتجاز فى سجون اسرائيل، وعلى كل الاطراف رفض العنف والالتزام بضبط النفس، مؤكدا أن إسرائيل تستهدف منازل المدنيين فى غزة.

 

وتابع مبعوث السلام: "أن غزة تعانى من انقطاع الكهرباء بصفة دائمة لمدة 20 ساعة يوميا، مضيفا أن الاطراف دولية اتفقت على إعادة اعمار غزة،  كما يجب كسر الجمود فى عملية السلام".


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