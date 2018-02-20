مليونير كندى يشيد منتجعا سياحيا بــ "أنتيجوا" من أرباح استثماره فى "بيتكوين"

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كشفت حكومة "أنتيجوا وباربودا" عن مشروع منتجع سياحى فاخر تكلفته 100 مليون دولار أمريكى للمليونير الكندى كالفن أيرى الذى يمول المشروع من أرباح استثماراته من سوق العملات الإلكترونية وعلى رأسها "بيتكوين".

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن رئيس وزراء أنتيجوا وباربودا جاستون براونى أنه يتوقع توسع قطاع السياحة بعد بدء تشغيل المنتجع لأنه سيضيف فئة جديدة من السياح، مشيرا إلى أنه يتطلع للعمل مع أيرى فى منتجعه والاستثمارات الأخرى التى قام بها فى أنتيجوا.

وقالت الصحيفة إن أيرى أعلن على موقعه الإلكترونى الرسمى عن بدء العمل على بناء منتجع سياحى فئة 5 نجوم على شاطئ "وادى الكنيسة" بجزيرة أنتيجوا.

وأشارت الصحيفة إلى أن أيرى، أحد أول المستثمرين فى سوق العملات الإلكترونية، سيمول المنتجع بالكامل من أرباح استثماره فى البيتكوين الذى شهد خلال العام الماضى صعودا هائلا بلغ ذروته مطلع 2018.