ملياردير هندى ينفى ضلوعه فى عملية احتيال ضخمة ببنك البنجاب الوطنى

ملياردير هندى ينفى ضلوعه فى عملية احتيال ضخمة ببنك البنجاب الوطنىالثلاثاء، 20 فبراير 2018 08:58 ص
الشرطة الهندية - أرشيفية
رويترز
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قال محام لتاجر مجوهرات هندى لرويترز، اليوم الثلاثاء، إن موكله الملياردير نيراف مودى ينفى مزاعم ضلوعه فى عملية احتيال ضخمة حجمها 1.8 مليار دولار فى بنك البنجاب الوطنى.
وكانت الشرطة الاتحادية الهندية قالت إن مودى وآخرين تآمروا مع موظفين بالبنك المملوك للدولة للحصول بطريق الاحتيال على مبالغ مقدمة لموردين فى الخارج.
وقال المحامى فيجاى أجاروال إن كل التعاملات مع البنك موثقة وإن مزاعم مكتب التحقيقات المركزى خاطئة، وأضاف لرويترز عبر الهاتف "كل شئ موثق".
وردا على سؤال عن الاستراتيجية القانونية التى سيتبعها قال "عندما تصدر عريضة اتهام ستكون هناك استراتيجية".
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