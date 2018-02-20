مقتل 9 من أفراد الشرطة فى هجمات بأفغانستان





كابول (أ ش أ)

أعلن مسئولون أفغان أن مسلحين قتلوا تسعة من أفراد الشرطة فى هجمات منفصلة غرب وشرق البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم حاكم إقليم "فرح" الواقع غربى أفغانستان "محمد ناصر مهري" قوله ان ثمانية من أفراد الشرطة لقوا حتفهم جراء شن هجومين على نقطتى تفتيش تابعتين للشرطة فى مقاطعة "بالا بولوك" وبالقرب من مدينة "فرح"، مشيرا إلى أن 13 مسلحا أيضا لقوا حتفهم جراء هذين الهجومين.

وفى حادث منفصل، قال المتحدث باسم حاكم إقليم "كابيسا" الواقع شرقى أفغانستان "قيس قادرى" إن شرطيا واحدا لقى حتفه إثر قيام مسلحين اثنين بإطلاق النيران على قوات الشرطة، مشيرا إلى أن المسلحين لقيا حتفهما أيضا كما تم اعتقال خمسة أشخاص.

ولم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن هذه الهجمات.