مقتل 16 من مليشيات الحوثى فى قصف للتحالف العربى بجبهة الساحل الغربى





عدن (أ ش أ)

أفادت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية نقلا عن مصادر يمنية اليوم الثلاثاء، بمقتل 16 من ميليشيات الحوثى فى قصف جديد لقوات التحالف العربى فى جبهة الساحل الغربى.

وأشارت القناة إلى مقتل 11 مسلحا من ميليشيات الحوثى فى غارة للتحالف العربى أمس استهدفت موقعا لهم فى منطقة المغرس بمديرية التحيتا بجبهة الساحل الغربي.

وكانت مناطق الساحل الغربى شهدت انتصارات عديدة للقوات الشرعية، لاسيما فى مدينة حيس فى سبيل التقدم صوب عاصمة المحافظة اليمنية غربا.

على الصعيد ذاته لقى 12 عنصرا من ميلشيا الحوثى الإنقلابية مصرعهم فى غارات لطيران التحالف العربى استهدفت تجمعات وتعزيزات للمليشيات على أطراف مديرية صرواح بين مأرب وصنعاء.

وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن الجيش الوطنى اليمنى قصف تجمعا لمليشيات الحوثى الانقلابية فى منطقة (المداريج) شرق قطبين بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

وشنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات استهدفت تجمعات للمتمردين غرب منطقة "محلي"، وتم تدمير سيارتين تحملان ذخيرة وأسلحة كانت فى طريقها للميليشيات.

يذكر أن الجيش اليمنى أعلن أمس الاثنين أن أكثر من 100 مسلح حوثي، بينهم قيادات ميدانية، لقوا مصرعهم خلال 48 ساعة فى غارات لطيران التحالف العربى والمعارك العنيفة الدائرة جنوبى محافظة الحديدة غرب اليمن.