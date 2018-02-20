video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 فبراير 2018 10:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل 16 من مليشيات الحوثى فى قصف للتحالف العربى بجبهة الساحل الغربى

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 08:25 ص
مقتل 16 من مليشيات الحوثى فى قصف للتحالف العربى بجبهة الساحل الغربى القوات اليمنية ـ صورة أرشيفية


عدن (أ ش أ)
إضافة تعليق

أفادت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية نقلا عن مصادر يمنية اليوم الثلاثاء، بمقتل 16 من ميليشيات الحوثى فى قصف جديد لقوات التحالف العربى فى جبهة الساحل الغربى.

وأشارت القناة إلى مقتل 11 مسلحا من ميليشيات الحوثى فى غارة للتحالف العربى أمس استهدفت موقعا لهم فى منطقة المغرس بمديرية التحيتا بجبهة الساحل الغربي.

وكانت مناطق الساحل الغربى شهدت انتصارات عديدة للقوات الشرعية، لاسيما فى مدينة حيس فى سبيل التقدم صوب عاصمة المحافظة اليمنية غربا.

على الصعيد ذاته لقى 12 عنصرا من ميلشيا الحوثى الإنقلابية مصرعهم فى غارات لطيران التحالف العربى استهدفت تجمعات وتعزيزات للمليشيات على أطراف مديرية صرواح بين مأرب وصنعاء.

وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن الجيش الوطنى اليمنى قصف تجمعا لمليشيات الحوثى الانقلابية فى منطقة (المداريج) شرق قطبين بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

وشنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات استهدفت تجمعات للمتمردين غرب منطقة "محلي"، وتم تدمير سيارتين تحملان ذخيرة وأسلحة كانت فى طريقها للميليشيات.

يذكر أن الجيش اليمنى أعلن أمس الاثنين أن أكثر من 100 مسلح حوثي، بينهم قيادات ميدانية، لقوا مصرعهم خلال 48 ساعة فى غارات لطيران التحالف العربى والمعارك العنيفة الدائرة جنوبى محافظة الحديدة غرب اليمن.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل قيادى حوثى بارز فى "البيضاء" بوسط اليمن

نزع نحو 3 آلاف لغم فى اليمن بمساعدة إماراتية

اليمن: مقتل 426 من مسلحى ميليشيات الحوثى منذ انطلاق عملية تحرير تعز

مليشيات الحوثى

اليمن

الحوثيين

اخبار العرب

الحرب فى اليمن



لا تفوتك
الكاف يقرر إيقاف عماد متعب رغم رحيله عن الأهلى.. اعرف السبب

الكاف يقرر إيقاف عماد متعب رغم رحيله عن الأهلى.. اعرف السبب

البحوث الفلكية: الإثنين 19 مارس أول أيام شهر رجب فلكيا

البحوث الفلكية: الإثنين 19 مارس أول أيام شهر رجب فلكيا

جت تكحلها عمتها.. من مصر لهوليود عمليات التجميل عملت إيه فى المشاهير.. نفخ خدود فايزة أحمد أصابها بالسرطان.. أماندا ليبور من الجمال للرعب.. والجمهور يسأل إليسا عصب سابع ولا تجميل.. وطبيب: تعتمد على مهارة الجراح

جت تكحلها عمتها.. من مصر لهوليود عمليات التجميل عملت إيه فى المشاهير.. نفخ خدود فايزة أحمد أصابها بالسرطان.. أماندا ليبور من الجمال للرعب.. والجمهور يسأل إليسا عصب سابع ولا تجميل.. وطبيب: تعتمد على مهارة الجراح

فيديو.. العملية سيناء تواصل حصد فلول الإرهاب بسيناء.. لقطات حية لتبادل إطلاق نار مع عنصر إرهابى.. وأبطال المدفعية يهتفون الله أكبر مع قصف أوكار تكفيريين.. وتدمير سيارة مفخخة واستشهاد ضابط صف ومجندين

فيديو.. العملية سيناء تواصل حصد فلول الإرهاب بسيناء.. لقطات حية لتبادل إطلاق نار مع عنصر إرهابى.. وأبطال المدفعية يهتفون الله أكبر مع قصف أوكار تكفيريين.. وتدمير سيارة مفخخة واستشهاد ضابط صف ومجندين

فيديو معلوماتى.. شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية

فيديو معلوماتى.. شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية

أنا مبحبش بابا.. إزاى تتعاملى مع أطفالك لو حسوا بمشاعر سلبية تجاه والدهم

أنا مبحبش بابا.. إزاى تتعاملى مع أطفالك لو حسوا بمشاعر سلبية تجاه والدهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة