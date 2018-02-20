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الثلاثاء، 20 فبراير 2018 10:06 ص
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مقاتلة أمريكية تفرغ خزانى وقود فى بحيرة شمال اليابان عقب اندلاع حريق بمحركها

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 09:50 ص
مقاتلة أمريكية تفرغ خزانى وقود فى بحيرة شمال اليابان عقب اندلاع حريق بمحركها مقاتلة أف 16 ـ صورة أرشيفية


طوكيو (أ ش أ)
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أعلن سلاح الجو الأمريكى اليوم الثلاثاء، أن مقاتلة تابعة لها اضطرت إلى تفريغ خزانى وقود فى بحيرة بشمال اليابان عقب اندلاع النيران فى محركها.

وأوضح سلاح الجو - فى بيان نقلته شبكة (إيه بى سى) الأمريكية - أن الحريق اندلع فور إقلاع مقاتلة من طراز "إف-16" من قاعدة ميساوا الجوية بمحافظة اومورى صباح اليوم، ما حدا بالطيار إلى تفريغ خزانى الوقود ببحيرة "اوجوارا" قبل عودته إلى القاعدة بسلام.

وآشار البيان إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، فيما أعلن وزير الدفاع اليابانى ايتسونورى اونوديرا، من جانبه، أن المسؤولين رصدوا أجزاء يعتقد أنها تخص المقاتلة الأمريكية بالبحيرة.


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