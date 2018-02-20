مغردون بعد تنكر قطر لوساطة الكويت: "هاذى عوايدهم ناكرين الجميل"





كتب هيثم سلامة

تصدر هاشتاج "قطر تنكر جهود أمير الكويت"، قائمة الاكثر تداولاً على موقع التغريدات القصيرة تويتر فى دويلة قطر، بعد تنكر وزير خارجيتها لدور دولة الكويت لحل الأزمة الخليجية وتصريحه بعد وجود مساع لحل الأزمة الخليجية سوى من جانب واشنطن.



قطر تنكر جهود أمير الكويت

غرد الكثير من رواد تويتر حول الهاشتاج، فقال محمد:"هذه هى طبيعة قطر إذا كان الابن ينكر إمارة أبيه وينقلب عليه ألن ينكروا جهود صاحب السمو أمير الكويت، حتى لو أنكرت قطر تلك الجهود فالعالم كله يعلم ماذا فعلت الكويت لحل الأزمة لكن عشق قطر للإرهاب وللتخريب منعها من الاستجابة لوساطة سمو الأمير".

هذة هى طبيعية حكام قكر

وأضاف سعيد المهيرى:" ليس بغريب على النظام القطرى النكران والخيانة من يغدر بأبوه ويطالب الأنتربول الدولى القبض عليه لا غرابة عليه هذا النكران لجهود أمير الإنسانية والدنا الشيخ صباح الأحمد الصباح"، وأشار سالم:" هاذى عوايدهم جاحدين المعروف ناكرين الجميل لجهود امير الكويت لاتعليق".

ليس بغريب عن النظام القطرى