مصرع طفل صدمته سيارة بالكيلو 21 فى الإسكندرية





الإسكندرية – أسماء على بدر

لقى طفل مصرعه بمنطقة الكيلو 21 بالإسكندرية، بعد أن صدمته سيارة مسرعة أثناء لهوه أمام منزله مصاب بعدد من الكدمات ونزيف بالبطن ولقى مصرعه فور وصوله للمستشفى .

وتلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، بلاغًا من قسم شرطة أول العامرية، من مستشفى مبرة العصافرة غرب بوصول الطفل "م.ح.م، 4 سنوات مقيم منطقة 21 الطريق الساحلى مصاب بكسر بالضلوع والفقرات العنيفة ونزيف بالصدر والبطن متوفى .

وبسؤال والد الطفل ط.م.ع، 37 سنة موظف مقيم بذات العنوان، قرر أنه أثناء قيام الطفل باللهو أمام العقار سكنه بالمنطقة المشار إليها صدمته سيارة نقل قيادة ى.ف.ع، 21 سنة مقيم بذات العنوان، مما أدى لإصابته التى أودت بحياته، وتحرر المحضر إدارى أول العامرية.