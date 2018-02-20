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مصرع شخص وإصابة 29 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 04:41 م
مصرع شخص وإصابة 29 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا انقلاب سيارة - أرشيفية


المنيا- حسن عبد الغفار
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لقى شخص مصرعه وأصيب 29 آخرين إثر انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقلهم من إحدى المزارع عقب اصطدامها بعامود إنارة بطريق تونا الجبل بمركز ملوى وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى العام.

 

كان اللواء ممدوح عبدالمنصف، قد تلقى إخطارا من العميد الدكتور منتصر عويضة، مدير مباحث المنيا، بمصرع شخص وإصابة 29 إثر انقلاب سيارة ربع نقل كانت تحمل عمالة أغلبها من الأطفال بدائرة مركز ملوى.

 

انتقل إلى مكان الحادث المقدمان علاء جلال، رئيس مباحث المركز وأحمد عبدالهادى نائب مأمور مركز ملوى و النقيب محمد عبد الغفار معاون مباحث المركز تم التحفظ على السائق و كشفت المعاينة الأولية أن السيارة اصطدمت بعمود إنارة مما أدى إلى انقلابها عدة مرات ويقول جمعة محمد أحمد المصابين إنهم أثناء عودتهم من العمل اصطدمت السيارة بعمود إنارة بسبب السرعة الجنونية.

 

ومن جانبه الدكتور عادل سعد حسانين مدير مستشفى ملوى العام بأنه تم عمل غرفة عناية مركزة لتلقى المصابين الرعاية اللازمة.

 


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