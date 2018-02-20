مصرع سائق فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسببب خلافات الجيرة بالبحيرة

مصرع سائق فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسببب خلافات الجيرة بالبحيرةالثلاثاء، 20 فبراير 2018 05:07 م
مشاجرة - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل و ناصر جودة
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لقى سائق مصرعه بمنطقة منشية إفلاقة التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، إثر تعدى عامل عليه بسلاح أبيض بمشاجرة، بسبب خلافات الجيرة .
تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من المقدم احمد سمير رئيس مباحث مركز شرطة دمنهور، من المستشفى العام بوصول "سعيد ر ع" 40 سنة سائق، مصاب بجرح طعنى شبه نافذ أسفل البطن، ولا يمكن استجوابه، وتم تحويله للمستشفى الجامعى بالإسكندرية وتوفى متأثرًا بإصابته.
وبسؤال شقيقه "مصطفى" 37 سنة سائق، مقيم بذات الناحية، اتهم "مصطفى م ع" 63 سنة عامل، مقيم بذات الناحية، بالتعدى على شقيقه المصاب بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته وإحداث إصابته لخلافات بسبب الجيرة.
وتمكن ضباط وحدة المباحث برئاسة المقدم أحمد سمير رئيس المباحث والنقيب محمد بركات معاون المباحث، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب، وقال إنه تخلص من السلاح المستخدم بإلقائه بأحد المجارى المائية، وتحرر المحضر اللازم جنح المركز، وجارٍ العرض على النيابة.
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